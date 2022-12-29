美半导体巨头超微据报将明年在台设物流中心

香港亚太转运角色淡化，半导体科技大厂纷纷选择其他地点建立物流中心，继美国绘图晶片龙头辉达（NVIDIA）决定在台湾设立成品仓库，美国另一半导体巨企超微（AMD）传出2023年过年后也将把香港仓库改设在台湾。

据台湾《联合报》星期四（12月29日）报道，台湾经济部长王美花11月透露，辉达决定在台湾设立物流中心，这也是继荷兰半导体巨头阿斯麦（ASML）之后，又一半导体巨企宣布赴台投资。

据传辉达将在桃园大园的远雄航空自由贸易港区设立成品仓库，台湾供应链业指出，这只是第一枪，超微（AMD）也将跟进，最快明年年后，也就是2月左右拍板揭晓好消息。

远雄航空自贸港加值园区第一期有阿斯麦及华硕等科技厂商进驻，而二期含四栋大楼预计2022年底完工，货运站二期也预计今年底完工、冷链物流仓2023年第一季完成，还有快递专用仓、运筹加值专区等等。

在辉达跟超微赴台后，只剩美国处理器龙头英特尔在台尚无物流中心。业者指出，英特尔晶片投台积电晶圆厂比例低，加上在马来西亚封装，似无必要赴台设立转运仓需要。

辉达主要显示卡伙伴多在亚洲，其中台湾三大绘图卡品牌包括华硕、技嘉、微星角色吃重，而中国大陆七彩虹等品牌也是重要客户，为配合两地交货，过去一直在香港设成品仓转运。

不过，全球局势变化多，中美贸易战持续紧绷，美方禁止高阶人工智能晶片输陆，加上中国大陆疫情防控政策变化大，一日就能从清零变开放，让欧美大厂感到政策难以捉摸。

加上香港回归中国大陆，等同中国大陆一部份，为分散风险“去中化”，评估其他地区设立仓储为必要。台湾虽是选项之一，但因台海战争存可能性，欧美客户也曾一度犹豫，台湾也没有绝对优势，不少晶片商也评估新加坡设据点的可行性。

在台湾政府积极招手下，辉达宣布富态投资，也让超微吃下定心丸将跟进。据了解，超微很可能在2023年过完农历新年公布好消息，从香港搬到台湾远雄自贸港。

由于辉达跟超微都下单台积电，从生产到制造一条龙都在台湾，缩短物流距离，也有“减碳”效果。

对于辉达及超微将香港仓库搬运至台湾，台湾绘图卡厂商拍手赞成。业者指出，辉达一片高阶显示卡多是卖“公板”，也就是由辉达设计发包生产，过去辉达会自香港发货，但其实显示卡也是由台湾表面黏着科技（台表科）等台厂代工，台湾生产后再将成品运到香港。

有业者称，从台湾生产后拉到辉达香港仓，再卖回台湾，有何意义？这些运费都被香港赚走。若AMD跟NVIDIA都在台湾设立物流，台表科可以从自家工厂生产完拉货到物流中心，甚至直接发货给显示卡业者，省下往返时间跟运费，也帮台湾创造就业机会，而台表科也可以直接出货中国大陆，没必要绕经香港。

台厂商指出，香港等同于中国大陆，在美国禁售令雷厉风行下，分散仓储风险的想法逐渐在欧美客户心中萌生，若中国大陆因贸易战对香港做任何管制，都将引发风险。

香港过去是科技业零组件转运据点，但如今将由台湾及新加坡取代，台湾文晔科技主管透露，内部在香港、台湾、新加坡都有仓库，内部也做过沙盘推演，一旦两岸三地局势有变化，目前香港比重约占五六成零件储存量，如何最快速度空运将零件运出，降低香港仓比重，内部都已有想法。从此迹象长期而言，香港转运角色已逐渐淡化。