台军拟成立守备旅 保护台积电等重要设施

台湾义务役役期自2024年起将从原先的四个月延长至一年。台湾军方消息人士透露，台湾陆军已规划在明年底成立四个守备旅，其中主战力将是一年役期的役男，负责守护电、油等重要基础设施，以及被誉为“护国神山”的台积电厂区。

据台湾《中时新闻网》报道，军方消息人士称，陆军成立守备旅的计划将分阶段进行，预计明年底会先成立北部两个、中部一个、南部一个共四个守备旅，每个旅兵力约4000人，主要会从一年役期的义务役役男中挑选。

而随着义务役的兵役陆续入伍，陆军也计划再陆续成立八个守备旅，加上第一阶段的四个，全台总共会有12个守备旅，约需要4万8000兵力。

据悉，为保护台湾重点基础设施，台军汉光演习的电脑兵推与实兵演练已多次进行“国家关键基础设施防护演练”。自去年起，台湾陆军与宪兵特战部队，也开始演练重要基础设施防护与反特攻、反突袭等科目，其中电力、汽油等基础设施，以及台积电厂房都被划入守备旅的任务中。

军方人士也透露，义务役男的主要任务大多会在守备旅，仅有少数有特殊专长的人，会依据专长分发到海军、空军等专业单位，而守备旅刚开始会从主战部队抽调10%人员担任基础干部。随着义务役男人数增加，主战部队支援人数也会慢慢减少。

另外，军方消息来源也透露，台湾政府曾向美国提出增购人携式刺针导弹，而美方也已同意，这批新购的刺针导弹，未来将配属在以一年役期义务役为主的守备旅。据了解，美国同时将提供台湾整套刺针导弹训练模式与教材，台湾也将派种子教官前往美国受训。

有关交货时程，包括陆军采购的250枚与海军的250枚，美国承诺在2025年一次交货。