港医卫局长：是时候将预防感染及检疫责任交给巿民

香港星期四起（12月29日）进一步放宽防疫措施，包括取消所有入境强制核酸检测。香港医务卫生局局长卢宠茂说，检疫措施对社会有相当大成本，认为现时巿民对疫情已熟悉，是时候将预防感染及检疫的责任和权力交予巿民。

据香港电台网报道，卢宠茂星期四在电台节目上对港府进一步放宽防疫措施加以解释。他说，香港在近几个月已朝着复常的方向，包括取消入境旅客隔离措施，重申当局一直检讨社交距离措施并放宽，以提升社会经济活动。

卢宠茂认为，目前巿民对病毒已经很熟悉，是时候将预防感染及检疫的责任和权力，交予巿民，由他们决定自己是否有症状、是否求医及请假等。

被问到港府上周仍表示不宜放宽疫苗通行证，为何于短时间内立场转变时，卢宠茂回应放宽措施并不突然，决定的时间性有很多考虑，是平衡的结果。他说，政策肯定是要在某一时间作调整，所有政策都是适时考虑成本效益。他重申，当局仍然关注如何提升一老一幼的接种率，希望继续推动。

谈到香港医疗系统目前所面临的压力时，卢宠茂指每年冬季，医疗系统都面对压力，冠病病毒及流感等其他呼吸道感染，以至入院数字较多。但他强调，医疗系统较有能力应对疫情，而当局与私家医生及私家医院合作等，都提升应对疫情能力。

对于有专家认为口罩令可于冬季后撤销，卢宠茂说当局会适时调整及考虑，冬季仍有一段时间，之后会再检讨。他重申，防疫政策仍会随疫情改变而不断调整。