台积电在台南举行三纳米量产暨扩厂典礼

台积电星期四（12月29日）在台南科学园区举行三纳米量产暨扩厂典礼，董事长刘德音说，晶圆18厂是台积电五纳米及三纳米生产重镇，总投资金额将达1.86兆（新台币，下同，约810亿新元），估计将创造1万1300个直接高科技工作机会。

综合台湾《联合报》和中央社报道，台积电星期三在台南科学园区的晶圆18厂新建工程基地，举行三纳米量产暨扩厂典礼。典礼由刘德音主持，台湾行政院副院长沈荣津、经济部长王美花、国科会主委吴政忠及台南市长黄伟哲等人到场，还有近200名供应链伙伴出席。

刘德音说，台积电南科厂区十分幽美，包括晶圆6厂及晶圆18厂，都是能源与环境设计先锋（LEED）认证的绿建筑，使用来自南科再生水厂的再生水，并将逐步达成2030年再生水替代率60%的目标。

刘德音说，晶圆18厂是台积电五纳米及三纳米的生产重镇，总投资金额将达1.86兆，估计将创造超过1万1300个直接高科技工作机会，以及2万3500个营建工作机会，台积电招募员工会带来6.7倍额外的工作机会，相当于带来约7万个工作机会。

刘德音也提前透露，明年第二季台积电新竹研发中心将启用，预计将有8000名人员进驻，此外台积电两纳米预计在新竹与台中投产合计有六期工程。