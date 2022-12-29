林武接替李干杰任中共山东省委书记 蓝佛安接任山西书记

中国地方官员持续进行调动，同为中共二十届中央委员的林武和蓝佛安，分别出任中共山东省委书记和山西省委书记。

据新华社星期四（12月29日）消息，中共中央日前决定，现任中央政治局委员、中央书记处书记李干杰不再兼任山东省委书记、常委、委员职务。山西省委书记林武卸下山西省委书记、常委、委员职务，接替李干杰，出任山东省委书记。原任山西省委副书记的蓝佛安则接替任林武，升任山西省委书记。

公开资料显示，林武是福建闽侯人，生于1962年2月，拥有工学博士学位。他长期在湖南省工作，2011年任省委组织部常务副部长（正厅级），2015年任湖南省委常委，2016年跨省履新出任吉林省委常委，之后接任副省长，直到2018年再度跨省履新，接下山西省委副书记和副省长职务。2020年，林武升任山西省长，去年5月出任山西省委书记，直至这次第三度跨省履新。

卸任山东省委书记的李干杰是湖南长沙人，生于1964年11月，毕业于清华大学核能技术研究所核反应堆工程与安全专业，拥有工学硕士学位。

李干杰1989年至2016年长期在中国核安全和环境保护领域工作，2020年4月调任山东省长前，曾担任生态环境部长。2021年10月，李干杰升任山东省委书记，成为最年轻的省级党委书记。2022年10月，李干杰当选中共政治局委员、中央书记处书记。

根据公开简历，蓝佛安是广东惠东人，生于1962年6月，拥有管理学硕士学位。蓝佛安在财政金融领域深耕，从1985年出任中国财政部预算司中央处办事员、科员三年后，转到地方任职，先后出任广东省财政厅预算处主任科员、广东省财政厅预算处副处长、广东省财政厅办公室主任。

1999年，蓝佛安担任广东省东莞市副市长两年多，2015年任广东省韶关市委书记，2017年跨省履新接任海南省委常委、省纪委书记前，为广东省副省长。去年6月，蓝佛安再次跨省履新，担任山西省委副书记、代省长、省长，直至这次第二次跨省履新。