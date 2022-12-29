中国恢复进口游戏审批 为科技巨头提供喘息机会

中国恢复了对进口游戏的审批，2021年6月以来的审批暂停状态由此结束，同时中国曾欣欣向荣的游戏产业面临的一大不确定性随之消散。

《华尔街日报》、《每日经济新闻》报道，中国国家新闻出版署星期三（12月28日）说，本月早些时候批准了44款进口游戏，其中包括由中国腾讯和日本的The Pokémon Co.共同开发的多人竞技场游戏《宝可梦大集结》，以及Riot Games Inc.开发的第一人称射击游戏《无畏契约》。

据报道，恢复对进口游戏的审批，为游戏开发商和发行商在中国这个全球最大手游市场通过一些热门国际游戏获利铺平了道路。在中国，游戏公司必须获得政府发放的游戏版号才能向玩家收费。

进口游戏一直是中国大型游戏公司的重要收入来源。由于此前游戏版号审批冻结，这些公司在国内只能依赖旧游戏赚钱。获得政府发放的新游戏版号使他们能够在中国迅速发布相应游戏，这些游戏常常已经在海外推出。

根据中国国家新闻出版署星期三发布的另一则公告，12月份有84款国产游戏获得了版号，其中包括腾讯的第三人称射击游戏《重生边缘》、网易的《巅峰极速》等。

包括星期三批准的游戏在内，自4月恢复审批流程以来，北京方面今年已经发放了500多个游戏版号。《华尔街日报》报道，这一比例低于前几年，当时每年约有1000款游戏获批。

中国监管机构在2021年7月冻结了包括国内游戏和进口游戏的所有游戏版号发放，并公布了严格的新措施，规定未满18周岁的未成年人在每星期五、六和星期天以及公共假期只能每天玩一个小时的网络游戏。

由于中国政府发放的游戏版号数量有限，包括腾讯和其竞争对手网易在内的中国游戏开发商，已经将它们的重点转向制作数量较少但潜力更大的游戏，同时还为国际市场开发游戏。