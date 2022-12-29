华夏幸福将转让124亿元人民币资产以偿还债务

中国房地产开发商华夏幸福加大了为债务重组筹集资金的力度，将把部分关键商业地产资产转让给中国一家大型国有开发商。

彭博社报道，根据星期三（12月28日）晚间在上海证券交易所发布的公告，华夏幸福的三家子公司已经与华润置地签署协议，转让下属四家房地产开发及物业管理公司股权以及其对上述公司的债权，转让价合计为124亿元人民币（下同，约24亿新元）。交易回笼资金将主要用于偿付金融债务。

根据彭博整理的数据，华夏幸福股价星期四（29日）早盘一度上涨6%，创下约一个月最大涨幅。

在北京展开行动遏制房地产行业快速的债务扩张期间，华夏幸福去年成为中国首家违约开发商。这家民营房企也是业内首家公布2192亿元境内债务和近50亿美元（约67.4亿新元）境外债券详细重组计划的开发商之一。

“对华夏幸福的股票和债券投资者来说，任何资产处置都比没有进展好，这表明公司愿意为生存做出牺牲”，深高投资创始合伙人李凯说。“这带来了重组的希望。”

最新交易将使华润置地取得华夏幸福在武汉和南京的商业地产项目。按销售额计，华润置地是中国第六大开发商。

华夏幸福的美元债券持有人将于1月份开会表决重组计划。该公司的主要业务包括产业园区运营和商业地产开发。