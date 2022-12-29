澳贸易部长：中国若取消制裁措施 澳洲愿撤销向世贸的申诉

澳大利亚贸易部长法雷尔说，如果中国取消对澳洲的出口制裁措施，澳洲愿意考虑撤销向世界贸易组织（WTO）就中国实施经贸制裁提出的申诉案。

据彭博社星期四（12月29日）报道，中澳两国政府一直在探讨澳洲贸易部长法雷尔（Don Farrell）2023年上半年赴华，与中国商务部长王文涛会面的可能，但中方至今尚未发出正式邀请。

法雷尔在《澳大利亚人》星期四刊发的访问中说，澳洲政府已向中国政府表明，堪培拉希望通过磋商而非仲裁解决双方在贸易议题上的分歧。

世界贸易组织预计将于2023年初就中澳的贸易纠纷进行仲裁。澳洲因为北京对澳洲薏米、酒类和海鲜出口实施制裁措施，向世贸提出申诉。

在时任澳洲总理莫里斯2020年4月呼吁国际社会调查冠病疫情的起源后，北京对澳洲上述商品实施出口制裁措施。

法雷尔说，澳洲相信他们有很强的案例，“显而易见，如果中国愿意撤销对澳洲薏米和酒类的出口禁令，那情况会有所改变”。

自澳洲总理阿尔巴尼斯领导的工党政府2022年5月赢得大选以来，澳洲和中国的关系已趋向稳定，双方该高官近年来首次会面。

阿尔巴尼斯2022年11月在印度尼西亚峇厘岛举行的二十国集团（G20）峰会上与中国国家主席习近平会晤，澳洲外交部长黄英贤本月赴北京与中国外长王毅会面。

不过，法雷尔至今尚未与中国商务部长王文涛会面。

阿尔巴尼斯星期四受访时不愿揣测法雷尔什么时候将赴北京，或澳洲所面对的贸易制裁何时会解除。他说：“我预计我们的贸易部长将会面，我们就静心期待会有什么结果。”