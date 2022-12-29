美宣布对台出售1.8亿美元陆上机动布雷系统

美国五角大楼星期三（12月28日）称，美国国务院已批准向台湾出售“陆上机动布雷系统”（Volcano Anti-Tank systems），总额1亿8000万美元（约2亿4278亿新元），预计2023年1月生效。

综合路透社、联合报、中央社等报道，美国国防安全合作署（DSCA）于美东时间星期三宣布，美国国务院批准对台出售数套车载型陆上机动布雷系统与相关设备，美国行政部门已通知国会，进入知会国会程序。

美国诺斯洛普·格鲁曼公司（Northrop Grumman）和奥什科什公司（Oshkosh Corporation）将会是这项军售案的主承包商。

DSCA指出，此次军售案将包括数套系统、卡车、反坦克地雷与训练弹等，美国方面也将向台湾提供技术服务与后勤支援，包含一名技术代表提供两年的常驻服务，以及未来五年内，若需要的话，美国政府代表和承包商将赴台协助设备装设、训练与计划管理。

DSCA称，拟议的军售将透过提供可恃的吓阻敌人及参与区域行动的力量，来增进台湾应对当前及未来威胁的能力，台湾能毫不费力地将这项军售设备纳入军队武力中。

DSCA表明，这项军售不会改变区域军事平衡，有助于接收方（指台湾）持续努力进行军队现代化，以及维持可靠的防御能力；这有利于该区域的政治稳定、军事平衡与经济发展，也符合美国的国家、经济与安全利益。

台湾国防部也说，此次美方同意军售品项，具备高机动及快速布雷效能，可因应敌情威胁迅速反应，有助于提升台军不对称作战能力。这次军购援例在美方同意供售前为机密预算，同意后改列为公开预算，以利全案执行，军售案可望在一个月后生效。

台湾外交部则发布声明对美国批准军售案表示欢迎，称这展现美国政府对台湾国防需求的高度重视，积极协助台湾即时获取防卫所需装备，提升自我防卫能力。

这是拜登政府2022年首度对台出售新的武器系统，美国国务院2021年宣布以军售方式提供台湾没有的M109A6自走砲，后来以产线排挤为由，喊停该项军售；接下来的六次军售都是作业维持，没有新的武器系统。

台湾军方2022年1月证实，陆军编列了49亿元新台币（2.15亿新元），计划向美国采购陆上机动布雷系统及地雷，作为“九阵专案”的一部分。