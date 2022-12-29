台行政院敲定义务役役男仅以家庭或宗教因素申请替代役

台湾行政院星期四（12月29日）通过内政部“因应全民国防兵力结构调整之替代役配合方案”，2005年后的义务役役男，只能以家庭和宗教两类因素申请服替代役。

据中时新闻网报道，台湾内政部说，替代役为兵役的一种，因应全民国防兵力结构调整，与国防部长期以来，就役期调整、体位区分标准修正、训练方式、内容等相关议题，一直保持密切联系，并已规划完整配套措施，未来将赋增替代役辅助军事勤务新使命，服役时应熟练战时勤务。

台内政部称，配合台湾常备兵员额需求及不影响台军兵员补充，2005年以后的役男申请服替代役时，须符合家庭及宗教两类因素。替代役也将比照常备役役男役期恢复至一年，调整薪资，以符合兵役公平。至于以宗教因素申请服替代役，役期则调整为一年两个月。

台内政部指出，为达全民国防目标，规划精进替代役训练、服勤及扩大备役召训人数与量能，未来替代役基础训练，除持续实施紧急救护（EMT1）、体适能等课程外，将增加打靶射击训练及全民防卫动员课程。役男服勤时，结合政府机关强化平战转换机能，平时协助机关勤务，战时就地支援军事勤务。

此外，为配合民防训练，台内政部说，将替代役备役役男依专长分为防灾救护、治安维护、社会服务、公共服务等四大编组，纳入民防体系整体运作，增强“国土”守备韧性。