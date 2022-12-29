中国发改委强化交通物流支持政策 降低物流成本

中国国家发改委提出强化交通物流的一系列支持政策，包括收费公路货车通行费减免10%，降低物流成本。

据中新网报道，中国国家发展改革委星期四（12月29日）召开新闻发布会，介绍《“十四五”现代物流发展规划》有关情况。国家发展改革委经济贸易司副司长张江波说，中国社会物流成本水平稳步下降，2021年，社会物流总费用与GDP的比率为14.6%，较2012年下降3.4个百分点，与主要经济体差距不断缩小。

不过，张江波也表示，由于生产生活方式改变带来的多批次、小批量物流快速发展，劳动力、土地等资源要素成本不断上升，物流降成本工作面临更加严峻复杂的挑战。特别是今年上半年受疫情影响，交通物流运行受阻，社会库存高位运行，物流保管费用明显上升，社会物流成本水平出现阶段性上升。

对此，国家发改委积极配合相关部门研究提出强化交通物流保通保畅的一系列支持政策，包括收费公路货车通行费减免10%、用好1000亿元（人民币，约1922亿新元）交通物流专项再贷款等，支持货运企业和司机等重点群体纾困。

针对今年经济发展形势，发改委也积极加大对物流企业融资支持力度，统筹通过中央预算内投资、地方政府专项债券、政策性开发性金融工具、制造业中长期贷款、基础设施领域不动产投资信托基金试点等方式，支持相关物流基础设施项目建设，减轻物流企业融资成本压力，助力降低社会物流成本水平。

张江波表示，为深入推进降低物流成本，更好支撑实体经济高质量发展，《规划》将“推动物流提质增效降本”作为“十四五”时期现代物流发展的重要任务，提出到2025年，社会物流总费用与GDP的比率较2020年下降两个百分点左右。

对此，《规划》重点从三个维度加大政策引导。

一是巩固减税降费成果。落实已出台的物流减税降费政策，推进现代物流领域发票电子化，落实物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税减半征收、购置挂车车辆购置税减半征收等税收优惠政策等。

二是更加突出提质增效。重点聚焦全链条降成本、系统性降成本，强调通过提高物流发展质量、增进物流效率来推动降低社会物流成本水平。

三是推进深层次降成本。促进物流业与制造业深度融合，促进企业协同发展，推动设施联动发展，支持生态融合发展。加快库存周转，减少社会物流保管和管理费用等。