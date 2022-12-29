丹麦前首相下月3日访台

丹麦前首相、前北约秘书长拉斯穆森将于下月3日至5日访问台湾。

据台湾《自由时报》报道，台湾外交部发言人欧江安星期四（12月29日）在例行记者会上宣布，曾任北大西洋公约组织（NATO）秘书长及丹麦首相的民主联盟基金会（Alliance of Democracies Foundation, AoD）主席拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）订于明年1月3日至5日访台，外交部表达诚挚欢迎。

欧江安说，拉斯穆森此行将会见总统蔡英文及副总统赖清德，并接受外交部长吴钊燮款宴，也将与立法委员及智库学者等交流，针对民主自由、中国大陆军事威胁台海及区域和平稳定等重大议题深入交换意见。

欧江安指出，拉斯穆森持续敦促国际社会关注台海安全，并呼吁国际民主社群与台湾加强交流合作，增进民主韧性与团结，共同应对威权主义扩张的挑战，此行并以实际行动展现对台湾的坚定支持。

欧江安提到，为宣扬自由民主的普世价值，拉斯穆森于2017年创立民主联盟基金会，强化国际民主社群的团结；自2018年起每年举办哥本哈根民主高峰会（Copenhagen Democracy Summit），邀请全球民主国家元首及政要与会。

2019年外交部长吴钊燮亲赴丹麦出席致词，自2020年起台湾总统蔡英文每年均受邀发表演说，大幅提高国际社会对民主台湾、台海安全及区域稳定的关注与支持。

欧江安称，拉斯穆森自2001年至2009年担任丹麦首相，自2009年至2014年担任北约秘书长，不仅是国际声誉卓著的政治家，也是台湾坚定的国际友人。台外交部再次对拉斯穆森到访表达诚挚欢迎，期盼未来持续与国际民主伙伴加强交流合作，共同守护彼此共享的自由民主价值。

台湾立委林昶佐今年6月远赴丹麦出席哥本哈根民主高峰会并获邀担任与谈人，曾与拉斯穆森见面。林昶佐29日受访时说，今年6月到哥本哈根出席民主高峰会，在会议上曾和拉斯穆森见面。除针对会议主题交流外，他也邀请拉斯穆森有机会到访台湾。

林昶佐说，得知拉斯穆森将在下周赴台的消息相当令人振奋，谢谢他以行动表达对台湾的支持。这一年来，多国政要陆续赴台，包括许多国家的议会团体，以及大家所熟知的美国联邦众议院议长佩洛西等，彰显台湾在国际上的重要性不断提升。台湾必须把握这样的机会，与各国携手努力、守护民主、守护“国家”安全。