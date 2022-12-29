全球最大沙漠风电光伏基地在内蒙古开建

中国内蒙古库布其沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目星期四（12月29日）在内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗开工建设。该项目是在沙漠、戈壁、荒漠地区开发建设的全球最大规模风电光伏基地项目，也是中国首个开工建设的千万千瓦级新能源大基地项目。

据新华社报道，库布其基地项目由三峡集团联合内蒙古能源集团建设，总投资超800亿元（人民币，约154亿新元），总装机规模1600万千瓦，包括光伏800万千瓦和风电400万千瓦，配套改扩建先进高效煤电装机400万千瓦。

此次宣布开工的先导工程为100万千瓦光伏发电项目，并配置建设相应储能设施。项目全部建成后，每年可向京津冀地区送电约400亿千瓦时，其中清洁能源占比50%以上，相当于节约标准煤约600万吨，减排二氧化碳约1600万吨。

三峡集团董事长、党组书记雷鸣山说，库布其基地项目工程规模大、技术难度高、创新意义大，为新型电力系统中的新技术、新机制、新模式、新业态提供重要示范应用场景。库布其基地项目建设期间，将持续探索开展生态系统保护和修复，构建新能源发电、生态旅游、荒漠治理等多位一体的循环发展模式。

同日，三峡集团宣布集中开工27个新能源和长江大保护项目，库布其基地项目是其中之一。