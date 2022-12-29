北京名列中国首个低碳城市建设水平指数首位

中国建筑节能协会、浙大城市学院星期四（12月29日）联合发布，中国首个低碳城市建设水平指数（下称指数）。指数显示，在中国大型城市中，北京在低碳建设方面取得的成效最为突出，位居首席，杭州、南京、上海、天津、重庆、青岛、宁波、成都和广州分列第二至第10名。

据中新社报道，此次发布的指数从能源结构、经济发展、生产效率、城市居民、水域碳汇、森林碳汇、绿地碳汇与低碳技术等八个维度切入，全面解析城市低碳建设水平的动态发展。

据报道，从区域分布来看，中国城市低碳建设水平呈三核心、两条带发展态势。这一点从各城市得分可见端倪，即京津、长三角、成渝地区城市得分较高，东部沿海、沿长江城市得分较高。

指数显示，从总体来看，中国城市的低碳建设水平总体偏低，社会经济水平相对发达的城市低碳城市建设水平高于其他城市；在不同的维度，各城市所体现的建设水平差异较大。其中，低碳经济发展与绿地碳汇维度的建设水平相对较好，低碳技术维度的建设水平明显滞后。

中国建筑节能协会相关负责人说，指数的发布，解决了中国低碳城市建设水平诊断面临的“缺方法”“少数据”“难诊断”的现实困境，诊断结果可为城市管理者指引低碳城市建设努力的方向，为民众了解和参与低碳城市建设提供指导，为科研工作者深入研究低碳城市建设提供理论基础。

发布会上，低碳城市领域的首本蓝皮书——《中国低碳城市建设水平诊断蓝皮书2022》也同步推出。