日外长林芳正祝贺台日交流协会50周年 盼未来更多交流

台日交流协会成立50周年之际，日本外交部长林芳正祝贺称，台湾是日本重要的伙伴和重视的友人，希望未来双方有更多的交流，同时也祈望和台湾继续并肩一同走向日台的下一个半世纪。

据台湾《上报》星期四（12月29日）报道，林芳正在祝贺中说，台日共享自由、民主、基本人权、法治等基本价值观。经济方面，今年1月到10月，台日贸易额达到416亿美元（约560.9亿新元），远超1972年的37倍；台湾至日本的进口由4.2亿美元成长至249亿美元，成长了约60倍。

台日两国互访人数，在50年间也大幅成长，在2019年疫情暴发之前，日本的访台人数成长至217万人、台湾访日人数增长至489万人，两者皆刷新了过去的最高纪录。

林芳正在祝词中也细数台日之间互助的情谊，在2011年3月11日的东日本大地震，台湾伸出援手，在疫情发生之初，在日本疫情肆虐时，台湾也赠予日本200万片口罩、并提供各种各样的协助；因此日本也在台湾缺乏疫苗的时候，送上共计420万剂份的疫苗。

林芳正也希望在未来，日台间能够有更多的交流，同时也祈望和台湾继续并肩一同走向日台的下一个半世纪。最后以“日台友情 Always Here－一起携手前进、迈向未来”来做为结语。