浙江衢州预计明年1月两波疫情高峰 卫健系统过半感染

浙江省西部的衢州市预计，该市2023年1月将可能迎来两波疫情高峰，并在达到高峰后一周出现重症高峰。衢州市也通报，目前全市卫健系统已有超过一半的人员染疫。

据澎湃新闻报道，衢州市星期三（12月28日）下午举行冠病感染防控工作新闻发布会。衢州市卫健委党委书记、主任廖利军说，根据研判，衢州市将在12月底进入感染高峰期，2023年1月初（元旦左右）达到第一波高峰，并进入高位平台期，可能在1月底（春节后一周）达到第二波高峰。同时，在达到感染高峰后一周左右，可能出现重症高峰。

根据市疾控中心微信问卷调查数据，衢州市目前总体感染率约占总人口的30%至35%，地区分布主要集中在城区和大的乡镇所在地，感染人群主要集中在中青年和青少年人群，农村老年人群感染率还不高。但随着假期来临、学校放假、民工返乡，感染冲击波将会很快到达农村地区。

从病毒毒株看，进行基因测序后发现，全市奥密克戎的多种变异株同时流行，以BA.5.2为主，BF.7比重有所上升。10大症状中，发热、咳嗽、肌肉酸痛是三大最主要的症状，其中肌肉酸痛出现比例最高；起始症状主要是咽痛、发热和乏力，大部分症状持续时间为七天。持续时间最长且有一定比例的是咳嗽，其次是咽痛。

发布会还提供了几组数据，12月27日，全市二级及以上医院共开放床位1万零331张，实有各类在院患者7913人，其中，阳性感染者共1464例，危重型（基础疾病引起）43例、重型（基础疾病引起）14例、普通型192例、轻型1209例、无症状六例。

发布会称，全市暂无冠病感染直接导致的重症患者。

廖利军说，目前对卫健系统来讲，最大的挑战还是人手紧张的问题。截至12月26日，全市已经有9215名卫技人员受到感染，占纳入监测医疗机构卫技人员总数的56.9%；已返岗6351人，目前仍有2864人暂未返岗。随着感染高峰的到来，可以预见医务人员感染率将进一步上升，各医疗机构人力资源调配将面临更大的困难。