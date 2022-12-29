阿里人事大调整 首席人力官等换人

阿里巴巴集团在2022年底进行人事大调整。阿里巴巴首席执行官张勇星期四（12月29日）发出全员邮件，宣布阿里巴巴集团首席人力官（CPO）、首席技术官（CTO）和阿里云智能总裁换人。

财新网报道，张建锋将卸下担任四年多的阿里云智能总裁，未来他会继续担任达摩院院长，研究前沿科技，并继续分管芯片业务平头哥和包含天猫精灵业务的智能互联。同时，张勇亲自兼任阿里云智能总裁，直管云和钉钉。达摩院副院长周靖人将担任阿里云智能CTO，并继续兼任达摩院副院长。

48岁的程立卸任阿里巴巴CTO，并以技术顾问身份协助张勇工作。程立2005年加入支付宝，至今在阿里已有17年。本地生活业务CTO吴泽明接任集团CTO和达摩院副院长。张勇称，吴泽明会是阿里巴巴的首位“80后”CTO。

2023年4月1日起，从阿里初创时期就加入的童文红将不再担任主管人事的阿里巴巴CPO，由副首席人力官蒋芳接任。张勇称，童文红伴随阿里成长，历经多个重要岗位，包括建设了阿里的西溪园区，参与创建了菜鸟物流，在担任集团CPO期间，全面推动集团的组织体系建设，未来将继续以阿里巴巴合伙人的身份参与集团文化运营。

阿里通常在每年“双十一”之后，根据环境与市场变化，对组织架构进行调整。

据报道，张勇在内部信中说，阿里的关键词将从2022年的“定”改为2023年的“进”。“随着社会进入到和疫情共处的新阶段，随着国家对平台经济指明了未来发展方向，我们更加确信，唯有发展才是硬道理，才能解决今天碰到的很多问题。”

张勇也说：“打铁还需自身硬，阿里发展的核心是做‘好’自己，做‘好’企业。”

