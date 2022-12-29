港府专家顾问称视乎疫情走势 农历新年后或可放宽口罩令

香港特区政府星期三（12月28日）放宽多项防疫措施，包括取消疫苗通行证及检疫令等。港府专家顾问星期四（29日）说，如果疫情维持稳定或出现回落，可考虑明年农历新年后逐步放宽口罩令。

综合网媒“香港01”和香港电台报道，也是香港疫苗可预防疾病科学委员会主席的刘宇隆说，香港过去一星期的确诊病例数徘徊在两万起左右，目前仍有需要维持确诊者强制隔离安排。如果再过两个星期，确诊人数逐步下跌至约1万5000起，就可考虑是否取消强制隔离措施，因社区内绝大部分市民已经感染，在36个月内不会受感染。

至于口罩令，刘宇隆说，冬天期间在高风险地区及医院，以至长者院舍都应戴口罩，但户外通风量大的地方，在逐步放宽疫情措施后，可再视乎疫情走势，在农历新年后考虑逐步放宽。他认为，戴口罩的社会成本最低而效益最高，应在其他措施放宽后才考虑。

刘宇隆指出，在进一步通关后，入境人士不需要接种过疫苗，因为中国大陆大城巿中活动能力较强者，都已接种过疫苗或曾经感染。而其他地方例如欧美及东南亚，复常的时间比大陆更早，所以可在观察一两个星期后，考虑消取消海外入境人士接种疫苗要求。

被问及有意见指放宽措施前应尽快接种二价疫苗，刘宇隆称，香港二价疫苗供应充足，但市民接种二价疫苗或第五剂属个人选择，应该自行付费，不应由公帑支付。他称，从公共卫生角度，只要接种三剂疫苗已经足够，只有长者和高风险人士需要接种第四针。