受贿超1亿人民币 山东省政协原常委郑金兰一审被判死缓

山东省政协原常委、人口资源环境委员会原主任郑金兰因受贿罪，星期四（12月29日）在一审中被判死刑，缓期两年执行。

据微信公众号“山东高法”消息，2022年12月29日，山东省淄博市中级人民法院通过远程视频系统，一审公开宣判郑金兰受贿一案，以受贿罪判处被告人郑金兰死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。对查封、扣押、冻结、退缴在案的赃款赃物，依法予以追缴，上缴国库；不足部分及孳息继续追缴。

法院审理查明，2004年至2016年，郑金兰利用担任潍坊市委副书记，山东省地质矿产勘查开发局党委书记、局长的职务便利，为相关单位和个人在厂房搬迁、矿权转让、企业经营等方面提供帮助，直接或通过其亲属非法收受上述单位和个人给予的财物共计1.09亿元（人民币，约2100万新元）。

法院审理认为，郑金兰身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪。郑金兰到案后主动交待办案机关不掌握的大部分受贿犯罪事实，积极退赔部分赃款，但庭审中全面翻供，且大部分赃款转移海外，尚未退缴，使国家和人民利益遭受特别重大损失。根据郑金兰的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，遂依法作出上述判决。

公开资料显示，今年70岁的郑金兰是山东青州人，仕途不曾离开山东省，早年长期在潍坊市工作，曾任潍坊市委常委、宣传部部长、市委副书记。2006年，郑金兰调任山东省地矿局党委书记，隔年升任局长。她也在2013年担任人口资源环境委员会主任委员。

郑金兰在2015年12月退休，但直到2020年11月才通报被查，隔年5月被开除中共党籍。当时通报指，郑金兰丧失理想信念，背离初心使命，对抗组织审查；把党和人民赋予的权力变为谋取私利的工具，违规为亲属经营活动谋取利益；干地矿吃地矿，大搞权钱交易，通过为私营企业主谋取利益等行为，直接或通过其近亲属非法收受巨额财物。

2021年11月，山东省淄博市中级人民法院通过远程视频系统，一审公开开庭审理了郑金兰受贿一案，直到星期四才正式宣判。