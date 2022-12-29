数据：中国“跨省游”“跨境游”逐渐回暖

数据显示，随着中国疫情防控措施持续优化，出入境政策进一步放宽，“跨省游”和“跨境游”逐渐回暖。

中新社报道，中国在线旅游平台“去哪儿”星期四（12月29日）发布的数据显示，2023年元旦期间出发的机票预订量逐日增长，单日最高增幅达30%。北京、成都、广州成为中国第一波开启跨省出游的地区。

在去哪儿平台上，北京出发的机票、火车票预订量率先增长，自上星期五（23日）起，成都、广州、上海出发的预订量增速加快。深圳、杭州、重庆出发的机票预订自星期天（25日）起提速。

从热门目的地看，成都、北京、三亚、上海、海口、重庆、昆明、深圳、广州、西安是最热门的元旦跨省游目的地。

报道引述去哪儿大数据研究院副院长郭乐春分析说，客源地的机票、火车票预订量增长变化，体现出城市消费能力的恢复情况。从目前元旦机票预订情况看，一线、新一线城市率先进入恢复的快车道。

除了“跨省游”，随着中国出入境政策进一步优化，“跨境游”也逐渐迎来复苏。在去哪儿平台上，仅星期二（27日）一天，搜索元旦前出发的国际机票人数，环比上周同一时间增长8.5倍，预订量环比上周同一时间增长1.8倍。

同时，国际酒店预订量也快速增长。在去哪儿平台上，星期一（26日）晚11时至星期二，国际酒店预订量环比前一天同时段上涨40%；从搜索量来看，泰国、印度尼西亚、日本、新加坡、韩国和美国是热门目的地。

郭乐春说，随着中国民航部门星期三（28日）发布恢复国际客运航班工作方案，自2023年1月8日起取消入境航班75%客座率限制，更多入境航班座位被放开，这有助于减少旅客的出行顾虑，进一步增强旅客出境旅游的信心。