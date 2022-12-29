美籍华裔球星林书豪离开CBA返美决定下一步

两个月前还否认离队的美国华裔球星林书豪，星期四（12月29日）在社交媒体发文称，经过认真考虑并与广州龙狮队协商后，决定提前结束本赛季中国职业男子篮球联赛（CBA）征程。至于未来动向，林书豪说，将回美国与家人商量后再决定。

林书豪29日在微博和脸书上发文向支持者告别。他说：“经过很认真的考虑，并和广州龙狮俱乐部友好协商后，我不得不遗憾的告诉球迷们，我决定提前结束这个CBA赛季的征程。

“大家都知道，这个赛季我没有太多的上场时间，作为球员我肯定觉得应该打更多，可是我也尊重教练组的决定。我仍然如此热爱篮球并希望走上赛场，我会先回到湾区调整一段时间，再跟家人决定我的下一步。”

林书豪感谢CBA，感谢广州龙狮俱乐部，感谢龙狮俱乐部教练团队和队友们，当然更要感谢支持他的球迷，一直陪他走过这段与众不同的旅程。他为这三年没有真正在球迷面前比赛感到特别遗憾。

34岁的林书豪2019年随着多伦多猛禽（Toronto Raptors）夺下NBA总冠军，同年8月离开美国职业篮球赛（NBA）转战CBA，加盟北京首钢队，并入选CBA全明星赛。林书豪2021年1月加入NBA G联盟圣克鲁斯勇士，同年6月宣布重返北京首钢队，2022年9月加盟广州龙狮队。

本赛季至今，林书豪代表广州龙狮队出战七场，平均上场时间仅12分钟，均替补出场，收获6.9分、2.3个篮板和2.1次助攻。

由于场上表现有限，林书豪一度被传要加盟台湾男子职业篮球联盟（P. LEAGUE+）的高雄钢铁人队。林书豪在社媒回应称，作为一名职业球员，他每天都会全力以赴训练。不管站在场上还是坐在场下，他唯一要做的就是尽所能帮助球队，和教练与队友一起战斗。

高雄钢铁人队则说，网络消息纯属臆测，一切补强由球团官方公告为主，请外界勿以讹传讹。

本月1日，林书豪因批评隔离酒店设施破旧，被CBA罚款1万元（人民币，约1925新元）。