港澳航班乘客若七天内未到访大陆 可续飞日本札幌等地

日本星期五（12月30日）起将限制来往中国大陆、香港和澳门的航班，并规定这些航班只能降落在日本政府指定的四个机场。日本政府星期四（12月29日）说，从港澳出发的航班，如果能确保机上所有乘客七天内不曾逗留中国大陆，航班可搭载乘客到北海道札幌、新千岁等其他地方。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，国泰航班说，港澳航班可以在有条件的情况下持续运作前往日本所有航点的航班，但仍不可以增加航班。国泰指目前每周只可营运65班赴日航班，需削减2023年1月约两成的日本航班。

原本日本要求香港航班只能降落在日本政府指定的四个机场，包括成田、羽田、关西和名古屋中部机场，意味着北海道新千岁等三座机场的香港航班将面临紧急停飞的困境。随后日本政府放宽了部分要求，只要航班上的所有乘客七天内未曾在中国大陆逗留，就可降落在其他机场。

根据要求，预订30日起飞往福冈和札幌航班的乘客，须确认于出发前七天内未曾在中国大陆逗留。乘客在机场办理登机手续时，需签署相关申报表。

因应日本政府要求，国泰由12月30日起，所有前往名古屋及福冈的航班将会取消，而前往札幌的航班，则由每周七班减至五班，每周一及周三的航班将取消。指定日期前往东京成田机场的CX500，及前往大坂CX502航班也会取消。

从日本返回香港航班方面，国泰说，由12月30日至2023年1月8日期间，所有定期航班将如常运作，包括安排不载客航机前往日本协助乘客返港。

国泰也将安排原定往来东京、大坂及札幌的顾客乘搭其他航班，而往来名古屋的顾客将会改为乘搭大坂的航班。但因正值旅游旺季，无法为往来福冈的受影响顾客提供其他航班，国泰将为往来福冈的受影响顾客提供全额退款。

香港快运则说，2022年12月29日至2023年1月13日期间的航班将照常运作；2023年1月所有从日本出发往香港的航班也如常运作；而从2023年1月14日起，将减少或取消从日本前往香港的航班。

香港快运回应路透社询问时说，受限制影响，公司每周将只能执行60趟从香港飞往日本的航班，也被迫取消明年1月从香港飞往日本的41趟航班。