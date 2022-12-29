侠客岛吁中国各地用详实数据回应百姓疑虑

在中国各地冠病疫情升温之际，官媒《人民日报》海外版旗下账号“侠客岛”发文呼吁，中国各地应用详实的疫情数据回应百姓疑虑，并强调“这些数据对于安定民心至关重要”。

侠客岛星期四（12月29日）早上在微博发出这篇贴文，但目前疑似已被删除。

根据财经网、红星新闻等中国媒体的转发和报道，侠客岛在文中首先说，最近充斥着各类疫情信息，有专家说的，有网友传言的，这庞杂的信息带来了许多不确定性，同时加剧社会恐慌。

接着，文章以浙江衢州卫健委和四川省疾控中心公布的疫情调查数据为例，称赞这两家单位公布的疫情数据非常详细，当中包括从10多万的样本调查中得到的本地感染率，咳嗽发烧等不同的临床症状发生率，老人小孩普遍的病愈周期，本地医院床位使用情况、接诊能力等。

文章写道：“虽说样本数没有覆盖本地所有人群，但这种求真务实的态度，值得肯定。在网络高度发达的现在，相信大量样本采集不是问题，关键是相关部门有没有这个想法和行动，为下一步的科学决策提供现实依据。”

侠客岛还说，对于老百姓而言，目前除了药品，重要的还有权威真实的信息以及政府公开透明的应对态度，比如感染率多少、重症率多少、市场备药情况、政府做了哪些准备等，“这些数据对于安定民心至关重要”。

文章最后指出，中国官方已经将冠病防控调整为“乙类乙管”，但这不意味着中国已彻底放开。“官方一直强调，‘乙类乙管’不是‘躺平’，不是放开不管。既然要管，还得管得科学精准，那就多用详实数据说话，多求解决问题的实效。”