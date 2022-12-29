中菲外交部将建立直接沟通渠道 避免南中国海发生误判

菲律宾外交官员说，中国和菲律宾外交部将建立一条直接沟通渠道，“以避免在有争议的海域发生误判和误传”。

彭博社报道，菲律宾外交部部长助理英佩里亚尔在星期四（12月29日）的电视发布会上说，菲律宾总统小马可斯将在明年1月3日至1月5日到访北京，并与中国国家主席习近平会面。期间，小马可斯将签署一项协议，批准中国和菲律宾外交部建立一条直接沟通渠道，“以避免在争议海域出现误判和误传”。

英佩里亚尔说，“我们不想抢先或猜测总统将说什么，但总统将提出影响我们双边关系的重要问题”，包括南中国海问题。

他说，小马可斯之前已表明，南中国海问题不能完全概括中菲关系，但他承认这个问题的重要性。他补充说，其他可能达成协议的领域还包括农业、贸易和可再生能源。

小马可斯今年6月底就职总统以来，一直主张菲律宾将持续当所有人的朋友，不与任何人为敌。菲律宾在持续深化与美国同盟关系的同时，菲律宾也致力维系与北京的关系。小马可斯今年9月访问美国，并与美国总统拜登会面。两国首脑的讨论也聚焦在南中国海议题上。

上周，彭博社引述美国官员的卫星图片报道，指中国在有主权争端的南中国海无人岛礁填海造地。菲律宾国防部随后下令武装部队扩大在南中国海的军事存在，捍卫国家领土。中国外交部否认了这一报道。