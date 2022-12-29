台湾延长义务役至一年 蓝营质疑仍有变数

台湾义务役役期自2024年起将延长至一年，但国民党质疑，国防预算占台湾生产总值（GDP）不到3%、政策规划不够实际、战略目标不明，都为此次兵役改革带来变数。

据台湾《风传媒》报道，国民党智库星期四（12月29日）早上召开座谈会，国民党前主席、立委江启臣说，根据民进党国防政策蓝皮书，国防预算应占GDP的3%，2023年度国防预算为4151亿元（新台币，约182.26亿新元），是民进党执政以来最高的，但若没有加总特别预算，只占GDP1.7%，如果加上特别预算，也不过是2.43%，而2022年度加上特别预算才占GDP2.24%，反观在前总统马英九执政时，2008、2009年国防预算都有到GDP3%。

江启臣质疑，蔡英文政府号称重视国防、抗中保台，但国防经费占GDP3%都无法做到，这几年来蔡英文政府超征税收，可是落实在国防上只剩口号比较多，接下来募兵、征兵双轨并行，“国防预算到底会不会增加？”“执政党是真挺国防还是假挺国防？”

他批评，蔡英文开记者会，只是粗浅谈这次公布的兵役改革制度，却看不到整体国防战略目标，在目标清楚之前，如何知道需要多少兵力？

江启臣说，国防并非只有军事手段，还包含政治手段，而军事永远都只是政治的手段之一，世界上所发生的大小战争，包括俄乌战争都是因为政治而起，如果要用军事手段来结束，结果都是最惨烈的。因此，台湾政府要吓阻，也要对话，战争爆发前都是七分政治、三分军事，这点国防部长邱国正也是很认同的。