中国明年元旦起对逾千种商品实施低于最惠国税率的进口税率

为增强中国国内和国际两个市场的两种资源联动效应，中国将从2023年1月1日起，对1020项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。

中国国务院关税税则委员会办公室星期四（12月29日）发布公告，2023年将调整部分商品的进出口关税。

根据公告，上述调整从四方面进行，即为保障人民健康，减轻患者经济负担，对部分抗癌药原料、抗冠病病毒药原料、镇癌痛药品实施零关税，降低假牙、血管支架用原料、造影剂等医疗用品进口关税。

为顺应消费升级趋势，以高质量供给满足居民消费需求，降低婴幼儿食用的均化混合食品、冻蓝鳕鱼、腰果等食品，咖啡机、榨汁器、电吹风等小家电的进口关税。

为加强资源供应能力，提升产业链供应链韧性，对钾肥、未锻轧钴等实施零关税，降低部分木材和纸制品、硼酸等商品进口关税。

为促进先进制造业创新发展，加快产业转型升级，降低铌酸锂、电子墨水屏、燃料电池用氧化铱、风力发电机用滚子轴承等商品进口关税。

公告称，从2023年1月1日起，根据中国国内产业发展和供需情况变化，在中国加入世界贸易组织承诺范围内，提高部分商品进出口关税。其中，对栗子、甘草及其制品、大型轮胎、甘蔗收获机等取消进口暂定税率，恢复实施最惠国税率；为促进相关行业转型升级和高质量发展，提高铝和铝合金出口关税。

根据公告，中国从2023年7月1日起，还将对62项信息技术产品的最惠国税率实施第八步降税。调整后中国关税总水平将从7.4%降至7.3%。

公告称，为扩大面向全球的高标准自由贸易区网络，持续推进高水平对外开放，推动建设开放型世界经济，根据中国与有关国家或地区签署的自由贸易协定和优惠贸易安排，中国2023年将对19个协定项下、原产于29个国家或者地区的部分商品实施协定税率。

其中，根据《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）有关规定以及协定对印度尼西亚生效情况，自2023年1月2日起，将对原产于印度尼西亚的部分商品实施RCEP协定税率。