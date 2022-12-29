香港智库公布2023年全球10大预测

总部设于香港的中国智库香港全球化中心推出《2023年度十大预测》，从政治、经济、社会三大方面、十个维度预测了未来新一年的形势走向。

香港全球化中心由著名电视评论员邱震海和香港浸会大学于2019年4月联合创办。展望2023年，香港全球化中心认为，2023年将成为台海局势充满高度风险的第一年，中美关系将在2023年上半年进入短暂的“小阳春”，但仍将进入快速的下行通道。

中心也预测，全球冠病疫情将在2023年结束，而中国开放国门后的疫情走向将成为其他国家对华政策制定的底层逻辑。

政治前景：台海局势进入“风险五年” 中美关系短暂“小阳春”

预测一：台海局势将进入“风险五年”的第一年

香港全球化中心预计，进入2023年，美国依然将有高官访台，虚化“一个中国”和加强“以台制华”仍将成为明年美国在台湾问题政策上的主基调。

对于北京而言，台湾具有地缘政治博弈、技术供应链安全、民族核心利益等多重属性。随着2027年中国人民解放军建军100周年时间节点的到来，2023年起至2027年将成为台海局势充满高度风险的五年，明年则是台海局势“风险五年”的第一年。

预测二：中美关系在上半年“小阳春”后，将继续进入急剧下行通道

明年年初，美国国务卿布林肯预计将访问中国，以跟进中美两国领导人在二十国峰会上的会晤成果。

香港全球化中心认为，随着中美两国之间的高层保持交流以及在经济协调、气候变化等问题上保持接触，中美关系可能在上半年出现短暂的“小阳春”。

但中心也认为，中美之间的结构性矛盾依然无法解决，台海局势、技术竞争、俄乌战争、朝鲜半岛等议题将在两国进行技术性调整之后再次成为主要冲突的焦点，双边关系进入快速的下行通道。

预测三：俄乌战争可能出现突然反转

香港全球化中心认为，俄乌战争在2023年出现反转的可能性在提升。乌克兰总统泽连斯基访问美国后，美国和北约表态进一步支持乌克兰，乌克兰也开始深入俄罗斯领土实施战略打击，而俄罗斯能否推动转变为“战时经济体”也有待观察。

不过，中心也指出，随着美国中期选举结束且共和党掌握众议院，在2023年10月1日，即美国新一财政年度开始后，美国对乌克兰军事援助能否维持也存疑。

经济前景：世界经济陷入疲软 中国经济有待观望

预测四：世界经济将陷入疲软状态，部分发达国家将出现经济危机

在全球通胀问题迟迟不能缓解的情况下，香港全球化中心认为，欧盟和英国2023年的经济极有可能陷入衰退，同时美国经济也岌岌可危，2023年GDP总值可能出现下滑。

中心预计，各国货币政策大概率将进一步收紧，而紧缩的货币政策所带来的经济衰退担忧将挫败全球投资者的信心，进而造成投资市场低迷，导致部分发达国家将出现经济危机。

预测五：一季度中国经济将出现困难，二季度后呈现观望局面

香港全球化中心认为，中国逐步开放疫情管控措施，意味着确诊病例的短期激增，人们也相应减少经济活动，这一困境尤其将在2023年第一季度得以体现。

另一方面，美欧经济衰退预期走强，外部需求减弱意味着出口推动经济的效果将减弱，刺激消费就成为中国拉动明年经济发展的重要动力来源，但信心恢复的滞后可能使政策效果不及预期。

对于二季度后的中国经济形势，中心认为，市场参与主体可能更多保持观望的态度。

预测六：中国政府财政、税收等涉及财富的政策将会引发更广泛的重视

香港全球化中心预计，2023年中国政府很可能面临财政问题。

2023年一季度后，中国财政支出将因收入限制而出现下滑，进而给刺激政策的推进带来难度。政府的稳增长政策将更加依靠货币政策发力，但这也将带来新的债务忧虑。

中心认为，2023年中国政府对房地产税、遗产税、个税改革等税务问题将会有新的动作，但不太可能有重大新政策实施。

预测七：中国政府针对房地产市场板块加快刺激

香港全球化中心认为，在中国房地产市场整体逐步下行压力凸显、地方换届等因素下，信用债等地方政府相关债务将可能成为阶段性的关注焦点。

中国对房地产市场的刺激将从保交楼转向促销售。

社会前景：中国疫情走向牵动世界新一轮对华政策底层逻辑

预测八：全球疫情将结束，中国开放国门后的疫情和其他走向将牵动世界新一轮对华政策的底层逻辑

香港全球化中心预计，世界卫生组织将在2023年正式宣布全球疫情结束，中国也将完全开放国门，但随着中国大面积且快速感染的情况发生，中国疫情管制措施松绑问题也将面临来自外部的压力。

中心预计，中国将在明年第一季度迎来疫情高峰，而国际社会也将高度关注中国在开放过程中可能出现的动向，如快速开放政策的有效程度、病毒在传播过程中的变化等，上述因素都将成为明年其他国家制定对华新政策的有效政策依据。

预测九：绿色转型技术以及其原材料供应链领域将持续成为热点行业

香港全球化中心预计，中国国内技术将有助于实现国家的双碳目标，也有助于提高资源、能源的利用效率和能源的安全性。

中心也认为，气候变化、绿色转型正在形成中美两国分别主导的两极格局，中国推动绿色产业发展也有助于强化中国的国际竞争优势。

预测十：元宇宙仍将成为科技投资热点

香港全球化中心预计，中国科技巨头将持续押注元宇宙。

但中心认为，AR/VR眼镜只是早期进入元宇宙的一个端口，不会被某一家厂商所垄断。具有游戏、工作空间等传输功能的元宇宙正处于兴起阶段。

中心研判，元宇宙进入更高级阶段的标志，即在物理世界使用虚拟资产，这个阶段正在形成中。