中国长征系列火箭今年发射次数首破50发

中国长征三号乙运载火箭星期四（12月29日）成功将试验十号02星送入预定轨道。这是中国长征系列运载火箭2022年的第53次飞行。至此，长征系列运载火箭今年的发射任务圆满收官，年度发射次数首次突破50发。

据香港中通社报道，回顾2022年，长征系列运载火箭亮点颇多。长征二号F、长征五号B、长征七号三型运载火箭用六次发射助力中国空间站“T”字基本结构建成；长征八号运载火箭“一箭22星”创造中国一箭多星纪录。

据报道，长征系列运载火箭年度发射次数再创历史新高的同时，新一代运载火箭发射比例也在逐年上升。2022年新一代运载火箭占全年发射比例约27%，也是近三年里最高的。新一代运载火箭全面进入应用性发射阶段，标志著中国运载火箭研制能力和产业化发展能力迈上新台阶。

2022年是中国载人航天工程立项实施三十周年，也是中国载人航天工程取得重大进展的一年，空间站在轨建造任务就是在2022年完成。这一年的过程里，长征二号F、长征五号B、长征七号三型运载火箭三款不同型号的火箭根据运力、发射轨道承担了各自独特的分工，分别执行载人飞船、空间站舱段、货运飞船发射任务。

其中，长征二号F运载火箭作为中国唯一一款载人运载火箭，经过研制人员不断打造，全箭可靠性、安全性不断提升，保持了100%发射成功率，成为中国航天员进入太空的专属座驾。