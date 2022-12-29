中国国防部：取消中美两军三项交往活动是针对美方的必要反制

针对中方取消中美两军三项交往活动，中国国防部回应称，美方在近一段时间以来连续发布多项涉华负面政策文件和法案，粗暴干涉中国内政，而美方如果真想与中方开展对话交流，就必须拿出诚意和行动。

据微信公众号“国防部发布”消息，中国国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非星期四（12月29日）下午举行例行记者会回答记者问时作出上述表述。

有记者提问，据报道，美国防长日前在美中两国防长会谈时，谈及恢复两军对话机制的重要性。不过，美国防部助理防长帮办近期参加美智库研讨时称，中方因美国众议院议长佩洛西访台暂停美中军事对话机制，不利于两军及时沟通、消除疑虑、降低误判。中方对此有何评论？

谭克非回应：“是非不容混淆，中方取消中美两军三项交往活动，是针对美方蓄意制造重大危机、严重损害中国主权和领土完整的必要反制，前因后果一清二楚美方对此心知肚明。近一段时间以来，美方连续发布多项涉中负面政策文件和法案，大肆鼓噪大国竞争，渲染炒作所谓‘中国威胁’，粗暴干涉中国内政，进一步破坏两军沟通交往的基础和氛围。”

谭克非强调，中方重视发展中美两军关系，两军工作层面沟通也未中断。“但美方不能既寻求与中方全面恢复对话交流，同时又不断损害中方利益，更不能颠倒原委，将取消两军部分交流的责任甩给中方，天下没有这个道理。”

他说，美方如果真想与中方开展积极的、建设性的对话交流，就必须拿出诚意和行动，切实尊重中方核心利益和重大关切，积极为两军关系重回正轨创造条件、营造氛围。