江西省政协原副主席肖毅一审被控受贿1.25亿人民币

江西省政协原党组成员、副主席肖毅涉嫌受贿、滥用职权一案，星期四（12月29日）在法庭一审上被控受贿1.25亿余元（人民币，下同，约2400万新元）。

据央视新闻报道，浙江省杭州市中级人民法院星期四一审公开开庭审理了肖毅受贿、滥用职权一案。杭州市人民检察院派员出庭支持公诉，肖毅及其辩护人到庭参加诉讼。

杭州市人民检察院起诉指控：2008年至2021年，肖毅先后利用担任江西省人民政府驻北京办事处主任、江西省抚州市委书记、江西省政协副主席等职务上的便利，为他人在工程承揽、项目开发、职务晋升等事项上提供帮助，非法收受财物共计折合1.25亿余元。

2017年至2021年，肖毅在担任抚州市委书记期间，违反中国国家规定，违背新发展理念，为从事虚拟货币计算生产业务的企业，在财政补贴、资金支持、电力保障等方面违规提供帮助，致使公共财产遭受重大损失，造成恶劣影响。

庭审中，公诉机关出示了相关证据，肖毅及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，肖毅进行了最后陈述，并当庭表示认罪悔罪。最后法庭宣布休庭，择期宣判。

现年60岁的肖毅从政后长期在江西任职，曾任江西省政府驻北京办事处主任、党组书记，2015年任抚州市委书记，2018年后升任江西省政协副主席，跻身副部级。

肖毅去年5月在江西政协副主席任上落马，中共中央纪委国家监委同年11月通报肖毅被“双开”（开除中共党籍和公职）消息时，指他滥用职权引进和支持企业从事不符合国家产业政策要求的虚拟货币“挖矿”活动。

中国媒体曾报道，肖毅主政抚州期间，曾大力推动“数码经济”，实际上做的都是比特币挖矿生意。世界上最大区块链技术企业之一的德国慕尼黑GM基金会，曾与号称“矿圈第一人”的福建富商林庆星成立合资公司，2017年在抚州投资40亿元建设超级计算机运算服务中心，其实利用设备进行高性能计算以获虚拟货币奖励。

这家德企与林庆星之后反目打官司导致内情曝光，招致中纪委介入彻查，肖毅随之落马。