王岐山应邀出席巴西总统就职仪式

中国外交部星期四（12月29日）宣布，中国国家副主席王岐山应巴西政府邀请，出席巴西总统卢拉明年元旦的就职典礼。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人汪文斌29日在例行记者会上宣布，应巴西政府邀请，中国国家主席习近平特别代表、国家副主席王岐山将率团赴巴西，出席2023年1月1日在巴西利亚举行的巴西总统卢拉就职仪式。

汪文斌在会上介绍王岐山访问巴西行程的安排时说，中国和巴西同为发展中大国和重要新兴市场国家，互为全面战略伙伴。建交48年来，中巴关系健康稳定发展，各领域务实合作成果丰硕，中巴全面战略伙伴关系的全局性、战略性和全球性影响持续提升。

他指出，王岐山此次作为中国国家主席习近平特别代表专程赴巴出席巴西总统卢拉就职仪式，充分体现了中方对巴西和中巴关系的高度重视。相信此访将有力推动中巴全面战略伙伴关系不断迈向更高水平，更好造福两国和两国人民，并为维护地区和世界和平稳定，促进共同繁荣作出应有的贡献。

此前，王岐山以中国国家主席习近平特别代表身份，先后于2022年5月和7月出席韩国总统尹锡悦和菲律宾总统小马可斯的就职典礼。2022年9月，王岐山再以中国国家主席习近平特别代表身份，出席英女王伊丽莎白二世的葬礼。