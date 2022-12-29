港媒：李强任中央应对疫情工作领导小组组长

香港媒体报道，预计明年3月出任中国国务院总理的中共政治局常委李强，已担任中央应对疫情工作领导小组组长。

中国国家卫生健康委员会星期一（12月26日）深夜宣布从明年1月8日起对冠病降级管理，从原先的“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，不再对冠病感染者实施隔离措施，也不再判定密切接触者和划定高低风险区。

香港《星岛日报》星期三（12月28日）报道，政策发布前数小时，一份防疫会议纪录在网络流传，已率先曝光上述内容，同时披露李强接替现任总理李克强担任中央应对疫情工作领导小组组长。

文件披露，全国疫情防控工作电视电话会议25日下午在北京召开，中央应对疫情工作领导小组组长李强出席会议并讲话。

文件显示，领导小组副组长为中共政治局常委王沪宁，中央应对疫情工作领导小组成员丁薛祥、王毅、李书磊、尹力、刘国中、肖捷出席会议，国务院副总理孙春兰主持会议。

2020年1月，中共政治局常委会在武汉发生疫情后召开专题会议，决定成立中央应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组，由李克强担任组长，王沪宁任副组长。

据悉，新的防疫方案经本月22日政治局常委会审议通过。李强在会中发表讲话强调，要“充分认识、充分肯定”三年来中国疫情防控取得的“巨大成效”，全面、准确理解实施“乙类乙管”时机“选择恰当，基本条件具备”。

他还说，“乙类乙管”是防控工作重心转变和防控措施优化完善，绝不是躺平或者放开，乙管不是不管，仍需依法实施预防控制措施。