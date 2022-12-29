克里姆林宫：中俄领导人星期五将举行视频会谈

克里姆林宫宣布，中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京将在星期五（12月30日）通过封闭通信渠道举行视讯会谈。

据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫星期四（29日）说，视讯会谈将在莫斯科时间星期五上午举行，两国领导人将讨论双边关系和地区问题，其中包括中俄边界附近的情况。

据报道，佩斯科夫称“两国元首之间有着密切的联系”，并说明两人最开始的交谈将会是公开的，而后续谈话则会以闭门会谈方式继续进行。

佩斯科夫说：“（普京和习近平）首先将谈论俄中双边关系。你们知道贸易量正在飞速增长。不过当然，就最尖锐的地区问题交换意见也将非常重要，有那些离我们、离俄罗斯更近的问题，还有那些离中国更近的问题。”

他补充说，两国领导人将本着“真正的战略伙伴关系的精神”讨论这些问题。

普京在今年9月的上海合作组织峰会期间与习近平举行了会谈，当时普京曾公开承认，北京对俄乌战争表达了“疑问和关切”。两人今年第一次见面则是在北京冬奥会期间，当时的中国副外长在两人会面后曾用“上不封顶”形容中俄伙伴关系。

俄罗斯前总统、国家安全议会副主席梅德韦杰夫则刚在12月21日访问北京并与习近平会面。据中国外交部新闻稿，习近平告诉梅德韦杰夫，中国希望乌克兰危机的有关各方保持理性克制，开展全面对话，通过政治方式解决安全领域共同关切。

