中疾控：将评估“超额死亡”情况并对外公布

中国当前面临新一波冠病疫情，但中国官方所公布的确诊病例和死亡病例数据遭到外界质疑。对此，中国疾控中心称，当局已对冠病流行可能造成的“超额死亡”进行了分析，并将公开发表结果。

据中新社报道，中国国务院新闻办公室星期四（12月29日）召开新闻发布会。中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友针对当前中国是否低估冠病死亡人数的疑问指出，在公众卫生领域有一种计算方法叫“超额死亡”，能评估可能造成的低估。

他说，2020年冠病疫情发生后，中国疾控中心团队很快对冠病流行可能造成的“超额死亡”进行了分析，并公开发表结果。关于这一波疫情可能引起的“超额死亡”，该团队已经在做相关工作，之后会陆续向外界提供。

中国国家卫生健康委员会冠病疫情应对领导小组专家组组长梁万年则说，从公共卫生角度来看，在疫情流行和快速传播期，很难准确判断有多少病死率、死亡率，只有疫情周期过去后，才能比较精准地判断，现阶段应把防重症、防病亡放在优先位置。

谈及中国是否会调整冠病死亡病例判定标准，中国国家卫健委医政司司长焦雅辉称，全球现在对冠病死亡的判定标准主要分为两大类，一是感染冠病病毒后核酸阳性，由冠病病毒引发呼吸衰竭，直接导致死亡，判定为冠病死亡，二是感染后28天以内全口径的死亡都计入新冠死亡。中国从2020年以来，一直采取第一类死亡判定标准。

焦雅辉称，中国一直坚持实事求是、公开透明的原则公开死亡和重症病例信息，未来将继续秉持这一原则。中国之前公布的死亡病例既有因为冠病死亡的，也有感染冠病病毒后因基础疾病死亡的病例，中国自始至终坚持科学的死亡病例判定标准，而且也是同国际接轨的死亡病例判定标准。

焦雅辉说，无论是哪种病原体引起的重症，一方面要求医院坚持全力以赴救治，降重症、降病亡，另一方面，一旦发生死亡病例，如果是冠病死亡病例，仍会按照法律规定如实公开，如果没有经过核酸检测，会在中国疾控中心的死亡原因报告系统进行报告。