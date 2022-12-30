李克强：确保农民工及时足额拿到工资

中国国务院总理李克强强调，要确保农民工在两节临近时及时足额拿到工资，并加大对农民工的就业帮扶。

据新华社报道，中国国务院根治拖欠农民工工资工作领导小组全体会议星期四（12月29日）在北京召开。中国国务院总理李克强在会上作出重要批示，称保障农民工工资支付，事关广大农民工切身利益和民生福祉。

李克强说，近年来，各地区各有关部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，不断完善依法治欠体系，根治欠薪工作取得积极进展。两节临近，工资结算进入高峰期，农民工拿到辛苦钱过年的愿望十分迫切。

他强调，要扎实开展欠薪集中整治专项行动，强化多部门联合执法，加大欠薪易发多发领域排查力度，依法严厉惩处恶意欠薪行为，落实工资保证金等制度，确保农民工及时足额拿到工资。

李克强也指出，要加大农民工就业帮扶，对失业农民工、困难农民工及时予以失业补助、困难救助，兜牢基本民生底线，为经济社会持续健康发展作出新贡献。

中国国务院副总理、国务院根治拖欠农民工工资工作领导小组组长胡春华出席会议并讲话。

他强调，要深入学习贯彻中共二十大、中央经济工作会议、中央农村工作会议和中共总书记习近平重要指示批示精神，落实总理李克强批示要求，扎实做好根治拖欠农民工工资工作，有效保障农民工合法权益，有效维护社会大局稳定。

胡春华指出，今年以来受多种因素影响，欠薪问题出现较大反弹，根治拖欠农民工工资工作面临更加复杂局面。要积极采取措施，加大欠薪隐患排查和风险防范，督促有支付能力的单位尽快清欠农民工工资，协调妥善解决困难行业企业的欠薪问题。

他也说，要加强对生活困难农民工的兜底保障，及时动用相关储备资金，多渠道开展救助和帮扶，同时帮助农民工稳定就业，保障脱贫人口按时足额领取务工收入。要严厉惩治恶意欠薪违法行为，有效防范化解相关风险隐患。要强化一盘棋观念，层层落实责任，密切协调配合，形成治理欠薪的强大合力。