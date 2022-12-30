高端内线交易案 母公司董事长被复讯后30万新台币交保

台湾士林地方检察署侦办高端疫苗公司涉内线交易、及其母公司基亚生技涉非常规交易等案，星期四（12月29日）指挥法务部调查局台北市调查处约谈基亚董事长张世忠，经过彻夜复讯后，张世忠星期五（30日）清晨以30万新台币（下同，约1万3152新元）交保。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网等报道， 士林检调侦办高端、基亚涉嫌内线交易案，29日兵分13路发动搜索，带回18人侦讯，但未有任何卫福部官员，遭约谈的基亚前财务长欧朝铨、董事张姿玲（张世忠胞妹）、董事黄子亮（张姿玲的先生），凌晨被送往士林地检署复讯。

据报道，18人中的13人无保请回，全案朝向公司内高层炒股侦办，董事长张世忠也在被告之列，另一名员工在彰化初讯，检察官认没有复讯必要，全案共18名被告，主任检察官陈彦章漏夜复讯张世忠，30日清晨谕令张世忠以30万新台币交保。张世忠胞妹、云辰电子开发董事长张姿玲和妹夫、统创建设总裁黄子亮各以50万新台币交保。前基亚财务长欧朝铨则10万新台币交保。

高端疫苗从2020年疫情暴发以来股价剧烈震荡，被怀疑有内线交易，台湾高等检察署因此发交士林地检署调查，期间另有民众检举基亚公司在多年前以子公司与澳大利亚一家公司进行换股合并时，涉有掏空公司上亿元之嫌，遂并案侦办。

专案小组发现，有内部人士涉嫌泄漏高端内线消息给亲友，趁利多及利空讯息发布前购入或脱手。最有问题的时间点包括，高端宣布与美国国卫院合作开发疫苗利多消息、高端宣布终止与马来西亚MGB公司备忘协议利空消息、卫福部核准高端疫苗专案制造等利多消息。