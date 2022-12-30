台媒：长荣海运发放45个月年终奖金

即便海运市况下滑，台湾长荣海运今年以来仍大赚超过3000亿新台币（下同，约131亿新元），因此给员工发放45个月年终奖金。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，今年全球货柜轮运价反转，但长荣海运挟低价造船优势，已连续三季每季都赚逾1000亿新台币，前三季累积税后纯益高达3043.5亿新台币，就算第四季因运价走跌无法再获利千亿，全年也确定创下新高，都让员工对年终充满期待，更成为全台上班族关注焦点。

长荣海运去年发放40个月年终奖金，以今年优于去年的获利表现，先前外界就认为，今年年终不会比去年差，业界甚至喊出60个月的天文数字，不过考量海运市况下滑，明年不会像今年这么好，在发放年终奖金时也有顾忌，最终维持比去年好一点的规划，大手笔发出45个月年终奖金。

台湾海运业这两年火旺，最幸运的莫过于疫情后进入长荣的菜鸟员工，2020年领10个月年终奖金、2021年领40个月年终奖金加10个月年中分红，今年又领到45个月年终奖金，等同入行三年领105个月年终奖金，尤其这两年平均每年领42个月的年终奖金，做一年抵四年。

对于年终奖金一事，长荣低调回应无法证实，并重申公司年终奖金一向是依公司营运绩效及员工个人表现核发。