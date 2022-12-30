香港去年结婚生育率写下30年新低

香港整体人口过去30年有所增长，但去年结婚率和生育率均写下30年新低。

综合香港中通社和《星岛日报》报道，港府统计处星期四（12月29日）发布的《香港人口趋势1991–2021》报告显示，香港整体人口由1991年的575万，增至去年的741万；但去年婴儿出生数字及登记结婚数字均为过去30年最低。

《香港人口趋势1991–2021》描述过去30年香港人口增长、年龄性别结构以及婚姻趋势等。

根据报告，香港整体人口由1991年的575万，增至去年的741万，平均每年增长率为0.8%。但人口高龄化现象持续，人口年龄中位数由1991年的31.6岁上升至去年的46.3岁。

婚姻趋势方面，迟婚情况在香港十分普遍。去年初婚新郎及初婚新娘的年龄中位数分别是32.2岁及30.6岁；在1991年，相应的年龄中位数分别为29.1岁及26.2岁。至于去年登记结婚数目只有2万6899起，数字是过去30年来最低，较2016年的5万零8起减少近半。

香港的生育率在过去30年也呈下跌趋势。总和生育率由1991年的每千名女性相对1281个活产婴儿，下降至去年的772个；去年只有3万6953名婴儿出生，是过去30年最低。

香港去年整体人口为741万人，比2020年减少近6万7900人、较2019年中的逾750万人少9万4800人，也是连续两年出现人口负增长。

去年香港录得5万5300人口净移出，较去年的2万7000人上升一倍，为30年以来最多人移出。港府统计处称，人口可能受冠病疫情影响而下跌。