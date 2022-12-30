台湾疫情升温 中药清冠一号掀抢购潮

台湾疫情连续九天升温，星期四（12月29日）新增2万7803起本土冠病病例，较上星期四增加四成，引发民众抢购退烧药，如今也扫购中药清冠一号。

据台湾《中国时报》星期五（30日）报道，台湾本土冠病疫情进入第三波，民众继抢买退烧药后，现在开始抢购中药“清冠一号”。

中医师称，“只要一有货，就会立刻被扫光”，且冠病相关药材也喊涨，接下来三至六个月，恐怕都会缺货，使得药价居高不下。

台北市中医师公会名誉理事长陈潮宗说，确诊者除可使用公费的清冠一号外，也能自费购买，最近不少民众都是一次买10盒，即使一盒要价1500至2000新台币（下同，约65至87新元），也不手软。有中医师说，由于大陆疫情加剧，不少人还会整箱购买、带出境给亲人。

与冠病相关药材更是通通喊涨，涨幅达三至五成。陈潮宗指出，大陆疫情急剧升温后，与清冠相关的抗病毒、杀菌、清热的黄芩、鱼腥草、板蓝根、薄荷等中药材，“现在都出不来，价格就跟着上来”。

涨最凶的是金银花和薄荷，涨了两倍，荆芥、防风等祛风药材则涨了三倍，连带台湾民众服用中药，荷包也会大伤，以治疗睡眠的酸枣仁汤为例，原1台斤（600公克）600新台币，现已涨到2500新台币，涨幅惊人。

台湾中药材多仰赖大陆进口，因大陆市场需求也大，加上春运在即，本周起台湾将补不到药材，不少诊所已经连续多日补不到货。陈潮宗建议，若真的严重缺药，政府应限制民众自费购买清冠一号，仅有公费可以用，让有需求者有药可用。

中医师余雅雯也说，相较之前药材供应无虞，最近至少都要等一周，甚至要向同业调货或改开替代药物，才有办法因应，尤其边境开放后，呼吸道相关药物最难补货，清肺汤、薄荷、板蓝根等治疗喉咙发炎等药物，都要等上一至两周，诊所为因应年后恐有一波疫情，只能尽量事先准备。

防疫指挥官王必胜则表示，清冠一号“确实有人在买”、“中药材的确是有涨价”，但并没有缺乏，应该足量，他并强调，中药材和中药制剂不会缺货，卫福部中药司也会持续向中药商和中药厂掌握供货情形。