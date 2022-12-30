中国流行病学专家曾光：北京冠病感染率或超80%

中国流行病学专家曾光研判，这次疫情来势汹汹，北京的冠病感染率或可能已超过80%。

据凤凰财经网消息，中国疾病预防控制中心流行病学前首席科学家曾光星期四（12月29日）在2022凤凰网财经峰会上指出，这次疫情之所以让大众感觉来得特别猛烈，主要基于毒株传播力强以及冬季是呼吸道类疾病高发期等因素。

曾光认为，根据过去流脑（编注：流行性脑脊髓膜炎）传播经验，第一波通常会感染30%的人群，但是此次冠病感染率上升速度是超过预期的，“我们没预到这次第一波就来势汹汹，甚至很快超过50%，60%、70%，甚至80%的感染率”。

曾光指出，北京的感染率可能已经超过了80%，“现在我们还没有一个精确统计的数字，但是我觉得这个数字是可以估算出来的。可能感染人数在北京市超过80%了，甚至还有可能更高。这是我的一个判断。”

既然北京第一波疫情风暴如此之大，第二波会否更危险，曾光对此说，第一波风暴比较大，预示着第二波就很低了，“因为干柴快烧尽了”。

年关临近，广大网民最关心的是今年春节能否放心回家过年。对此，曾光说，“完全放心不可能，还是提心吊胆点儿好。”因为，即便短期内冠病免疫屏障比较牢固，也还有流感、肺炎球菌等其他传染病。目前中国境内都集中在冠病防治上，还没有精力研究其中到底掺杂了多少其他传染病。