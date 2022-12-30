港民调：疫情讯息过多导致港市民刻意回避

香港一项民调显示，冠病疫情暴发三年来，不少香港市民对过多的疫情资讯无所适从，甚至开始刻意回避疫情资讯。

香港中文大学新闻与传播学院教授魏然星期五（12月30日）在《明报》刊文指出，今年夏季，该院的疫情虚假资讯研究团队以电话访问了1008名港人，以了解市民在疫情下的资讯过量感知情况，同时探究资讯过量的原因和后遗症。

调查结果显示，过半香港市民“经常”接触到关于疫情的资讯，且他们在接触新资讯的同时，也会接触到假消息。

调查发现，近三成香港市民回答“有时”接触到关于疫情的虚假消息，约一成市民回答“经常”接触到，其中市民接触最多的虚假消息类型是冠病病毒传播途径。

文章说，疫情资讯可以提高市民的健康知识，促进自我保护行动，但海量的资讯素质参差不齐，真假难辨，令部分市民感觉资讯过量。

调查发现，有25.9%市民表示，“有些同意”或“非常同意”当前冠病疫情讯息太多，占用大量时间；更有18.8%市民表示“有些同意”或“非常同意”冠病疫情多到令人“难以承受”，还有22.9%市民回答“有些同意”或“非常同意”冠病疫情多到令人“无法有效消化”。

文章指出，疫情资讯过量带来的一个严重后果，是民众刻意回避相关资讯。

调查显示，当受访者被问到是否不想再接触有关疫情的资讯时，回答“有些同意”和“非常同意”的市民，分别有15.4%和12.9%。

此外，对于是否“不再想了解疫情的进展”，分别有13.1%和13.4%市民回答“有些同意”和“非常同意”。

被问到是否倾向不去想疫情相关资讯时，分别有19%和13%市民回答“有些同意”及“非常同意”。

文章认为，如今的现实是，“我们已迈入一个资讯过载时代”，而资讯过多的后遗症包括资讯处理压力升高、资讯接收意愿降低，令市民对资讯避而远之。