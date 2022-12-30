中国部署元旦安全防范 指导医疗机构加强安全巡查

中国应急管理部部署元旦假期安全防范工作，要有力防范化解冠病疫情高峰带来的安全风险，指导医疗机构加强安全巡查。

据新华网报道，中国应急管理部部长王祥喜星期四（12月29日）主持召开元旦假期安全防范视频调度会。会议强调，采取针对性措施有力防控应对节日期间各类安全风险，保持全国安全形势稳定，确保明年应急管理工作开好局起好步。

会议要求，要有力防范化解冠病疫情高峰带来的安全风险。指导医疗机构加强重症室、住院病房、供氧设备、用电设施等安全巡查检查，及时消除安全隐患；对正在高负荷运行的药品和防疫物资生产企业以及物流仓储场所，要派出专人驻企服务；组织专家小组对辖区所有养老院、托管所、儿童福利院等特殊场所上门安全服务。

会议提及，矿山、烟花爆竹等企业要确保关键岗位人员在岗在位。打击违法违规行为要力度不减，运用信息化监控、大数据分析、群众举报等多种手段，精准出击、重拳严打，坚决防止盗采矿产资源、非法制售烟花爆竹等引发群死群伤。

会议强调，要为生产生活秩序全面恢复强化安全保障。要指导支持企业复工复产，动态掌握本地区企业复产和重大工程复工情况，对高危企业和重点监管单位要靠前服务，严格落实设备检修维修制度，全面排查治理安全隐患。

会议要求，要保障高危行业安全平稳运行，突出保供煤矿、灾害严重矿井、大班次矿井等重点矿井，“一对一”做好安全服务，加强风险研判，严防群死群伤；危化品领域要加强油气储存、长输管道、高危装置安全巡查，落实冬季防冻防凝措施；全面排查整治各类烟花爆竹隐患和非法窝点，扎实做好冶金、建材等工贸企业岁末年初重大安全隐患整治工作。

会议指明，要抓好节日公共安全，会同相关部门深入排查商场市场、大型综合体、旅游景区等人员密集场所和新开业经营单位，重点检查燃气、逃生通道、特种设备等关键环节消防安全隐患，严厉打击违法行为；发挥安委办职能作用，推动公安、交通、农业等部门加强假期交通运输、渔船安全风险分析，加大执法巡查力度，确保群众平安出行。

会议强调，要落细落实各类灾害防范应对措施。要强化雨雪冰冻灾害预警和应对，主动会同气象等部门密切跟踪灾害天气变化，完善节日期间多部门预警联动机制；压紧交通、电力、供暖、通信、能源等部门职责，周密落实保供保畅措施，确保正常生产生活秩序。

会议提出，要严防发生重大森林火灾，严格落实属地责任，严格管控进山入林、野外烧荒，加强野外违规用火网格化巡查和排查整治；消防救援队伍要在重点地区前置驻防，协助地方科学高效处置火情。要确保救灾救助及时到位，对受灾群众救助情况全面摸排，精准对接实际困难和需求，及时调拨和追加救灾资金和物资；积极协调财政部门尽早将中央冬春救助资金发放到受灾群众手中，保障群众安全温暖过冬。