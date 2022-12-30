台11月制造业景气灯号两年来首次跌至衰退蓝灯

外贸的持续疲弱冲击台湾出口表现，台湾11月制造业景气灯号自黄蓝灯跌落至代表景气衰退的蓝灯，是2020年8月以来，首次出现蓝灯。

据台湾《联合报》报道，台湾经济研究院星期五（12月30日）公布11月的制造业景气灯号。台经院指出，全球终端需求持续受到通膨、升息循环影响而减弱，产业链以减产策略及库存调整因应，使得生产指数及外销订单指标续呈衰退，而出口衰退幅度持续加大，进而影响需求面、原物料投入面等指标。

此外，中国大陆的疫情封控影响经济活动，台湾制造业对当月景气多呈悲观与持平看法，冲击经营环境面指标。

受到诸多利空因素夹击，11月的制造业景气信号值降至9.70分，月减1.18分，分数为2020年2月以来新低，灯号则转为代表景气衰退的蓝灯。

进一步观察细部产业电子零组件业的表现，台经院指出，虽然积体电路因5G、高效能运算等晶片需求接单仍殷，但消费性电子产品景气疲软，加上客户进行库存调整，外销订单与出口转为负成长，影响需求面及经营环境面指标，11月电子零组件业景气灯号也从低迷黄蓝灯转为衰退蓝灯。

展望未来，台经院分析，中国大陆12月初陆续解除封控，伴随防疫措施松绑，确诊数快速增加，预估阵痛期可能持续数个月以上，才能进入平缓阶段；由于疫情打乱企业产销进程，提高产业链中断的风险，也加大中国大陆经济下行压力，传产业者因外销出口所承受的压力将快速升高。

此外，科技业虽因新兴科技应用及终端产品晶片技术含量具有优势，冲击相对缓和，但台经院指出，中美科技战升温，以及中国大陆经商环境变数众多，以大陆为生产基地的台商如何应对，这些都将牵动台湾制造业表现，必须审慎关注。