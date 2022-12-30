中国元旦假期铁路运输今启动 新年前夕料发送旅客500万人次

中国元旦假期铁路运输星期五（12月30日）启动，新年前夕（31日）将迎来客流高峰，预计发送旅客500万人次。

综合央视网和澎湃新闻报道，据“中国铁路”微信公众号消息，中国铁路元旦小长假运输星期五正式启动，自12月30日至1月2日为期四天，中国铁路部门动态安排客运能力，满足元旦期间旅客出行需求。星期六（31日）为客流最高峰，预计发送旅客500万人次。

中国铁路集团运输部负责人介绍，中国铁路部门将做好2023年元旦春节期间有关工作的部署要求，更好统筹疫情防控和客货运输组织，科学安排运力，提升服务品质，精准满足旅客假日出行和重点物资运输需求，为人民群众度过欢乐祥和的节日提供运输保障。

中国铁路集团将精准灵活安排运力，满足旅客出行需求。根据客票预售和候补购票数据，科学分析国家优化调整疫情防控措施后的旅客出行规律，动态安排旅客列车开行，精准匹配运力和需求。为有效应对突发客流，在主要铁路枢纽储备一定数量的热备车组和乘务人员，随时可以上线运行，充分满足旅客假日出行需求。

中国铁路集团也将强化站车疫情防控，营造健康旅行环境。通过加密铁路站车重点部位和场所的通风消毒频次，优化车站客流乘降组织，积极推广无接触式服务，安排旅客有序分散进站候车，保持安全距离，降低疫情传播风险。通过铁路站车广播加强宣传提示，引导旅客全程佩戴口罩，减少人员聚集，做好自身健康防护。

中国铁路集团也会提供优质高效服务，改善旅客乘车体验。加大保洁、餐饮、供水等基本服务保障力度，根据客流情况动态增加进出站安检、验票通道，减少旅客排队等候时间。做好老幼病残孕重点旅客服务，强化线上预约管理，提升线下响应效率，提供绿色通道和爱心服务。加强与公交、地铁、出租车等交通方式接驳，积极推广公铁、空铁联运产品，打通出行服务“最后一公里”，让旅客出行更加便捷高效。

中国铁路集团还将保障重点物资运输，服务经济平稳运行。发挥全国铁路“一张网”“一盘棋”的优势，统筹运用线路、车辆、人员、装卸机具等资源，全力保障药品、食品、粮食等国计民生重点物资运输；持续实施电煤保供行动，精准投放运力，重点保障发电、供暖用煤需求，确保人民群众温暖安全过冬；开好中欧班列、西部陆海新通道班列、中老铁路国际货物列车，保障国际产业链供应链安全畅通。