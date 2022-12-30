中国高校不再开展全员核酸 无疫情学校正常开展线下教学

中国宣布冠病回归“乙类乙管”后，中国教育部明确，没有疫情的学校应开展正常的线下教学活动，高等学校不再开展全员核酸筛查，师生出入校门不要求提供核酸证明。

据中国教育部官网星期五（12月30日）公告，为科学高效统筹学校冠病防控和教育教学工作，根据中国国务院的“乙类乙管”的总体方案，结合教育系统实际，制定了新的冠病防控工作方案，于星期二（27日）印发给各高等学校、中小学和学前教育机构。

工作方案明确，要调整优化校园检测策略，其中高等学校不再开展全员核酸筛查，对校内重点人员按照有关规定开展核酸或抗原检测；除跨地区返校入学外，高等学校师生出入校门和校园公共区域不要求提供核酸证明，其他外来人员进入校园的健康查验办法，由属地或学校征得属地同意后作出规定。

对于中小学校和幼儿园，工作方案指出，可根据实际需要和当地条件，开展师生筛检、轮检、抽检等适宜的核酸检测，师生出入校门无须提供核酸证明，其他外来人员进入校园须提供核酸证明。

工作方案还强调，要科学安排教育教学方式，没有疫情的学校开展正常的线下教学活动。疫情流行期间，中小学校、幼儿园应采取严格的封闭管理，高等学校可实施分区管理，疫情解除后，则要及时恢复正常教育教学。

方案指出，高等学校校内发生疫情后及时采取减少人际接触、实施线上教学、调整教学安排等疏散人员措施；中小学校以班级为单位，出现感染者后，由学校所在县（区）级教育行政部门会同卫生健康、疾控等部门提出并实施防控措施；幼儿园出现感染者后，可采取临时关停措施。

工作方案还就增强校园疫情防控能力、健全专业救治绿色通道、做好师生健康监测、加强学校物资储备、改进校园公共卫生、完善师生服务保障，以及强化各方责任落实等方面做出要求。

