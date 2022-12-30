华为轮值董事长：2022年逐步转危为安 2023年有质量活下来

华为轮值董事长徐直军说，2022年是华为逐步转危为安的一年，2023年华为将冲破一切险阻，有质量地活下来。

据澎湃新闻报道，徐直军星期五（12月30日）在2023年新年致辞中，作出以上表述。

徐直军说，2022年是华为从应对美国不断制裁的战时状态，逐步转为制裁常态化正常运营的一年，也是逐步转危为安的一年。预计全年实现销售收入6369亿人民币（约1229亿新元），经营结果符合预期。其中信息与通信技术（information and communications technology，简称ICT）基础设施业务保持稳定增长，终端业务下行趋势放缓，数字能源和华为云业务快速增长，智能汽车部件竞争力和用户体验显著提升。

徐直军说，2023年，是华为在制裁常态化下正常运营的第一年，也是关键之年。“我们只有积极进取，不断激活组织和队伍，持续提升能力，积极改善营商环境，有效管控风险，才能为公司未来的生存和发展打下坚实基础，也才能完成2023年确定的经营目标。”

为了实现2023年的经营目标，华为要做到四点，即继续保持强研发投资、坚持以质取胜、积极进取，抓住机会，多产粮食，以及继续推进变革，激发组织活力，导向冲锋。

在继续保持强研发投资方面，徐直军说，华为要通过创新、架构重构、系统工程设计等构筑产品和解决方案的竞争力。坚持对未来的基础研究与开放创新不动摇，把有限资源集中到能创造价值的领域。坚持与产业链开放合作，以保障供应的连续性、坚韧性。

至于坚持以质取胜，徐直军指出，制裁常态化下的华为，更要坚定华为是ICT行业高质量的代名词不动摇，更需要以质取胜。要进一步深化基于ISO9000的全面质量管理，对准客户需求，以战略为牵引，实施全员、全过程、全价值链的质量管理，持续为客户创造价值。要把质量要求和质量管理延伸到华为这些年重构的供应链各环节，加大投入，通过共同的质量进步和质量提升来构筑面向客户的高质量。

在积极进取，抓住机会，多产粮食层面，徐直军说，要充分发挥公司产业组合优势和产业组合韧性强的优势，实现高质量增长。ICT基础设施业务要积极有为，抓住各行各业数字化机会，实现有效增长。每个产业都要优化资源配置，经营责任下沉，提升关键经营管理能力。各产业要贯彻公司基于贡献分享利益，拉开奖金差距的导向，牵引各经营单元创造更多价值。

在继续推进变革，激发组织活力，导向冲锋过程中，徐直军说，要继续完善和优化干部管理政策，坚定不移推行任期制，夯实一线经验、基层经验及对关键岗位海外经验的要求，不断激活干部队伍，激励干部和专家积极冲锋；继续扩大专业队伍的范围，优化专业队伍的相关政策，保持专业队伍相对稳定；积极主动做好本地化人才队伍的建设和管理，更好支撑公司在海外市场的长期生存与发展；积极开展专业任职资格独立认证试点，优化任职资格标准，通过任职资格牵引自我学习和能力提升。