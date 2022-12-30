美媒：中国辽宁舰编队演练时一度航近美关岛

美国媒体引述日本官员称，中国海军军舰辽宁舰编队近日在西太平洋训练时一度航近美国关岛西侧海域。中国官媒引述军事专家称，此举表明中国航母已准备好防御美国从那里发起的潜在攻击，包括对台湾问题的军事干涉。

“美国新闻与世界报道”（US News & World Report）星期四（12月29日）报道称，由辽宁舰率领的中国海军编队驶入西太平洋时已与区域内的美国盟友发生了几次冲突，最近一次是在驻有大批美军的冲绳附近演练舰载航机起降，促使日本海、空自卫队紧急出动机舰警戒监视。

日本防卫省统合幕僚监部网站本月21日曾通报，12月17日至20日，包括辽宁舰在内的多艘中国海军舰艇在冲绳大东群岛附近海域活动。据通报统计，辽宁舰共进行约130次舰载机起降，其中歼-15舰载战斗机约60次，舰载直升机约70次。

日本官员星期四再通报，辽宁舰编队本月23日至25日南下并一度航近关岛西侧的偏远岛屿。关岛是美军在西太平洋武力投射的关键据点，驻有战略轰炸机和海军潜舰。

中国官媒《环球时报》英文版星期四就此事刊发报道称，中国人民解放军海军辽宁号航母编队最近在西太平洋地区正在进行的演习中首次被发现靠近关岛航行。

报道引述中国军事专家宋忠平称，美国正在关岛、日本和澳大利亚建立一批针对中国的军事基地，其中关岛是一个以各类军事服务为特色的核心前沿作战基地。辽宁舰在西太平洋的演习显然有战略目的，因为辽宁舰展示了它在夺取空中优势和控制远离本土的海域方面的强化能力。

宋忠平说，只要美军不攻击中国或干涉台湾问题，中国就绝不会攻击美军在关岛的基地，但拥有这种能力是对美国潜在挑衅的一种威慑。

另一名不具名军事专家则认为，不能排除辽宁号航母编队在关岛以西水域的远海演习与台湾周边的演习有关联，因为日本以南和关岛以西的水域对切断美国和日本的军事干扰力量非常重要。