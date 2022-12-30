分析：中国春节期间或现死亡高峰

专注于预测健康分析的伦敦公司Airfinity估计，中国1月下旬单日新增冠病死亡病例可能高达2.5万例，给防疫限制取消后的首个春节蒙上阴影。

据彭博社报道，Airfinity周四（29日）在报告中写道，预计冠病造成的死亡人数可能会在1月23日正月初二前后达到高峰。单日新增感染病例将提前10天达到约370万例的高峰。

中国大约一个月前突然结束了动态清零防疫政策，放弃了自近三年前疫情暴发以来一直坚持的严格检测和封控措施。由于缺乏准确的数据，由此造成的疫情难以统计，观察者只能依赖外部估计和坊间证据。

报告写道：“根据地区数据趋势，我们的流行病学家团队预测，第一个高峰将出现在当前病例增加的地区，第二个高峰是其他省份病例的激增。”

该研究公司数据称，目前单日新增感染约180万例，死亡9000例。这高于Airfinity本月早些时候估计的每日5000多例，与12月初中国政府取消防疫限制以来报告的仅有10几例死亡形成鲜明对比。到2023年4月底，中国这波感染造成的死亡人数可能达到170万人。

Airfinity的估计基于中国各个省份的数据以及香港和日本等其他国家和地区取消严格限制后的趋势。

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友周四在新闻发布会上说，北京、天津和成都的疫情高峰已经过去。上海、重庆、安徽、湖北和湖南形势仍然严峻。

他补充说，中国春节期间会有大量人员流动，疫情可能会传播扩散。在疫情暴发以来首次取消旅行等限制措施的情况下，预计春节黄金周期间旅行人数会大幅反弹。

吴尊友在发布会上说，疾控中心计划评估冠病超额死亡情况。所谓超额死亡，衡量的是当前疫情期间死亡人数与未暴发疫情时预期的死亡人数之差。这个指标在全球范围内被采用，因为它可以更全面的反映冠病疫情的影响。

在武汉最初暴发疫情后，中国疾控中心团队对冠病可能造成的“超额死亡”进行了分析。2020年4月，国家卫健委核增了近1300例武汉死亡病例。

自疫情早期以来，中国最初对疫情的处理，包括报告规模的透明度，一直备受批评。随着核酸检测网络关闭，官方感染统计已经变得毫无意义。

鉴于全国各地医院人满为患的情况时有发生，官员们周四介绍，一些地区出现了重症患者激增的局面。全国卫生部医院监督工作负责人焦雅辉说，全国重症监护床位的使用率尚未超过80%的红线，但部分地区将迎来重症高峰。

中国感染病例的激增，在全球各地引发了对出现更具传染性和/或更致命新变种的担忧。这促使许多国家对来自中国的游客实施了强制性检测和入境限制措施。中国本周宣布将于1月8日起重新开放边境。