“通”获选香港2022年度汉字

香港年度汉字评选2022结果星期五（12月30日）揭晓，“通”在10个候选汉字中脱颖而出，获选香港2022年度汉字。

据中新社报道，香港政团民主建港协进联盟（简称民建联）30日公布香港年度汉字评选2022结果，“通”当选香港2022年度汉字。

香港年度汉字评选2022投票于11月19日至12月22日举行，共吸引2749人参加。在“团”“民”“青”“守”“创”“庆”“援”“新”“疫”“通”10个候选汉字中，“通”以749票当选。

活动主办方对“通”的解释为“无阻碍、可以穿行的”，代表的社会事件为“自冠病疫情以来香港与中国大陆人员往来、商务活动大受影响，市民期盼尽快‘通关’”。该汉字也是2021年评选时得票第二高的汉字。

民建联创党主席、香港特区立法会前主席曾钰成说，疫情下特区政府一直采取积极措施促进与大陆通关，行政长官李家超述职后也为市民带来通关可以实现的好消息，“通”当选为今年的年度汉字众望所归。香港也具有“背靠祖国、联通世界”的优势，市民也期盼在疫情之后香港可以恢复与大陆、与海外畅通无阻的交往联系。

此外，“疫”和“新”分别为第二和第三多人投票的年度汉字。反映当下疫情以及社会各界期盼新一届特区政府团队带领香港开创良政善治新局面、实现新飞跃。

民建联宣传及公关委员会主席刘国勋说，上述三个字既是香港市民对2022年的总结，也是对2023年的期望，盼望在新的一年实现通关、疫情过去、特区政府为香港带来新气象。

香港年度汉字评选活动由民建联自2013年开始举办，旨在通过活动让市民观察和反思社会现况，同时借此弘扬中国文化，宣扬汉语内涵丰富、言简意赅及高度浓缩的特性。