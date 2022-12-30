中国多省份启动冠病感染调查

近两周，中国已有十余个省份疾控中心启动该项调查，并有四川、海南等地公布相关调查结果。

据澎湃新闻报道，浙江省疾控中心问卷显示，问卷的问题涉及居住地、年龄、疫苗接种情况、冠病感染时间、感染症状、是否去医疗机构就诊、同居者感染情况等。

各省调查表问题略有不同：江苏省的调查问题包括最近一次疫苗接种时间、检出阳性途径、症状持续时间、全身明显好转时间、基础疾病情况等；甘肃省的问题涉及发热的最高温度、发热持续天数；山东省的问题涉及家中药物和抗原储备情况，所在单位员工感染比例。

已经有一些先期进行问卷调查的地市、省份，根据回收问卷作出评估、公开数据。浙江省衢州市28日召开疫情防控新闻发布会透露，该市目前总体感染率约占总人口的30%至35%，地区分布主要集中在城区和大的乡镇所在地，感染人群主要集中在中青年和青少年人群，农村老年人群感染率还不高。

四川疾控12月25日发布问卷结果，受调查者中病毒核酸或抗原阳性10万679人，感染率为63.52%，较12月19日首轮调查结果（46.93%）上升16.59个百分点。

在12月27日国务院联防联控机制召开的新闻发布会上，中国疾控中心传防处主任医师殷文武曾提及进行网络问卷调查的原因和作用。他说，问卷调查弥补了报告信息的不足，对整个疫情评估起到了很大的作用。

